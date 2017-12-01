ООН: блокада Йемена должна быть отменена

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, должна полностью снять эмбарго, введенное в отношении Йемена, где от семи до восьми миллионов человек «находятся на грани голода». Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь ООН Марк Лоукок, глава управления Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, сообщает Tovima.

«Блокада была частично снята, однако, необходимо полностью отменить ее, чтобы избежать страшной гуманитарной трагедии, которая может унести миллионы жизней», – сказал он.

Лукач отказался сказать, нарушило ли Йеменское Саудовское эмбарго гуманитарное право, но сказал, что в войне есть законы, которые необходимо уважать.

«Генеральным секретарем (ООН) и ниже мы последовательно призываем все стороны выполнять свои обязательства и осуждаем серьезные нарушения, когда-либо совершавшиеся», – сказал Лукач.

В постоянных вопросах журналистов о том, является ли блокада законной, он сказал: «Очень важно, чтобы все соблюдали международные обязательства. В войне есть правила, и каждый должен их соблюдать ».

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. Конфликт разгорелся с началом вторжения в марте 2015 года аравийской коалиции. В настоящее время мятежники контролируют столицу Сана, в то время как временной столицей страны является Аден.