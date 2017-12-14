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14 декабря, в 20:28
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ООН рекомендовала Северной Корее подчиниться распоряжениям о ядерном оружии

Антонио Гутерреш заявил сегодня, что резолюции Совета Безопасности ООН по ядерным и ракетным программам Северной Кореи должны быть полностью реализованы Пхеньяном и другими странами
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал комментарии репортерам после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио через несколько дней после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил начать прямые переговоры с Северной Кореей без предварительных условий.
Вчера Белый дом заявил, что переговоры с Северной Кореей не будут проводиться до тех пор, пока поведение КНДР не улучшится, сообщает EXPRESS.
«Совершенно ясно, что резолюции Совета Безопасности должны быть в полной мере реализованы в первую очередь Северной Кореей и всеми другими странами, чья роль имеет решающее значение для достижения результата, к которому все мы стремимся — денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Гутерриш.
Япония настаивает на том, что сейчас настало время для максимального давления на Пхеньян, а не начала переговоров о ракетных и ядерных программах Севера.
Ранее Praktika.ru писала о том, что глава ООН по политическим вопросам начал визит в Северную Корею.

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Алексей
Гость
Алексей

И ООН туда же. Почему только КНДР надо обвинять? Надо обвинять и США с Южной Кореей и Японией, которые проводят у берегов КНДР крупномасштабные учения, тем самым провоцируя КНДР на развитие и совершенствование своего ракетно-ядерного щита. Имея перед глазами истории с судьбами таких стран как Ирак, Ливия и Сирия, любая страна задумается о своей собственной судьбе и тоже начнёт разрабатывать ракетно-ядерный зонтик. Это же очевидно. СССР тоже так же поступил в 40-е годы 20-го века, что и спасло нас от уничтожения, которое США планировало в начале 50-х годов. Так почему же КНДР должна поступать по-другому???

8 дней 12 часов назад