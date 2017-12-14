Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал комментарии репортерам после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио через несколько дней после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил начать прямые переговоры с Северной Кореей без предварительных условий.
14 декабря, в 20:28
2017-12-14
ООН рекомендовала Северной Корее подчиниться распоряжениям о ядерном оружии
Антонио Гутерреш заявил сегодня, что резолюции Совета Безопасности ООН по ядерным и ракетным программам Северной Кореи должны быть полностью реализованы Пхеньяном и другими странами
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И ООН туда же. Почему только КНДР надо обвинять? Надо обвинять и США с Южной Кореей и Японией, которые проводят у берегов КНДР крупномасштабные учения, тем самым провоцируя КНДР на развитие и совершенствование своего ракетно-ядерного щита. Имея перед глазами истории с судьбами таких стран как Ирак, Ливия и Сирия, любая страна задумается о своей собственной судьбе и тоже начнёт разрабатывать ракетно-ядерный зонтик. Это же очевидно. СССР тоже так же поступил в 40-е годы 20-го века, что и спасло нас от уничтожения, которое США планировало в начале 50-х годов. Так почему же КНДР должна поступать по-другому???