ООН рекомендовала Северной Корее подчиниться распоряжениям о ядерном оружии

Вчера Белый дом заявил, что переговоры с Северной Кореей не будут проводиться до тех пор, пока поведение КНДР не улучшится, сообщает EXPRESS.

«Совершенно ясно, что резолюции Совета Безопасности должны быть в полной мере реализованы в первую очередь Северной Кореей и всеми другими странами, чья роль имеет решающее значение для достижения результата, к которому все мы стремимся — денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Гутерриш.

Япония настаивает на том, что сейчас настало время для максимального давления на Пхеньян, а не начала переговоров о ракетных и ядерных программах Севера.