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16 декабря, в 16:16
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ООН провел заседание министров по вопросам КНДР

Ядерная проблема Корейского полуострова является самой напряженной

Совет Безопасности ООН провел заседание министров по вопросам Корейского полуострова.

Генсек ООН, представители разных стран призвали заинтересованные стороны возобновить диалог, чтобы содействовать освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия и достижению устойчивого мира, сообщает Russian.news.cn.

«В настоящее время ядерная проблема Корейского полуострова является самой напряженной и опасной проблемой, связанной с обеспечением мира и безопасности», – сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал КНДР придерживаться резолюции Совбеза и начать переговоры об избавлении от ядерного оружия.

Ситуация на полуострове находится в круге демонстрации силы и конфронтации, перспективы развития конфликта не внушают оптимизма. Китайский представитель подчеркнул, что ради мира и стабильности на полуострове стороны должны оценить ситуацию и сделать разумный выбор.

 


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