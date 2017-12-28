Операторы связи РФ корректируют тарифы перед отменой внутреннего роуминга

По итогам совещания с участием Минкомсвязи РФ, мобильных операторов и ФАС были подтверждены планы по отмене внутреннего роуминга. Операторы связи уже в январе скорректируют тарифы таким образом, что плата за разговоры в поездках по России снизится в 2-3 раза.

Об этом сообщает РИА Новости. Регуляторы и операторы связи договорились об отмене внутрисетевого роуминга в первом полугодии 2018 года. Однако, позитивные изменения пользователи мобильной связи заметят уже в январе.

Перед окончательным отказом от внутрисетевого роуминга Минкомсвязи планирует уточнить целый ряд нормаивно-правовых актов.