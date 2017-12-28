Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 23:19
Новости

Операторы связи РФ корректируют тарифы перед отменой внутреннего роуминга

Россияне почуствуют позитивные изменения уже в январе

По итогам совещания с участием Минкомсвязи РФ, мобильных операторов и ФАС были подтверждены планы по отмене внутреннего роуминга. Операторы связи уже в январе скорректируют тарифы таким образом, что плата за разговоры в поездках по России снизится в 2-3 раза.

Об этом сообщает РИА Новости. Регуляторы и операторы связи договорились об отмене внутрисетевого роуминга в первом полугодии 2018 года. Однако, позитивные изменения пользователи мобильной связи заметят уже в январе.

Перед окончательным отказом от внутрисетевого роуминга Минкомсвязи планирует уточнить целый ряд нормаивно-правовых актов.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
24 декабря, в 19:27
Послание Путина Федеральному собранию пройдет до выборов
Новости
25 декабря, в 12:32
Более 70 музеев Москвы будут работать бесплатно в Новый год
Новости
25 декабря, в 16:39
Биометрический контроль на границе с Украиной заработает до конца года

Оставить комментарий

avatar