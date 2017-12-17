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17 декабря, в 16:58
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Определен дизайн формы хоккеистов на ОИ-2018

Допущенные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом

В Международной федерации хоккея сообщили, что герб России на форме национальной команды по хоккею для предстоящих Олимпийских игр заменит силуэт игрока, передает ТАСС.

Однако, как отмечают в Федерации, новый дизайн формы хоккеистов еще должен быть утвержден Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что ранее МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхан под национальным флагом. Чистых спортсменов, то есть не участвовавших в «допинговых скандалах» допустили до Игр, но под нейтральной символикой. Их представят как «участников из России».

 


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Парфирич
Гость
Парфирич
Константин Коханов: Впервые в зимних олимпийских играх, в Пхёнчхане, примут участие две новых страны: Эритрея и Косово и впервые на олимпийские игры не пустят Россию. Даже КНДР побрезговала ехать на эти «олимпийские игры». ##### На играх будет Эритрея, И даже Косово вползло, Куда же Сербия смотрела, Страною, ставшая козлов? ##### Зато не выступит Россия, А кто-то лишь из россиян, Кого приехать «попросили», Или «попросит» с МОКа срань. ##### Что делать? – слюни распустили, Толкуя слово «патриот», Мутко и Жукова простили, Кто против? – тем заткнули рот. ##### Спортсмен в России избалован, А чемпион, как дворянин, «Паёк» пожизненно дарован, Но, чьей… Read more »
6 дней 5 часов назад