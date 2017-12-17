Определен дизайн формы хоккеистов на ОИ-2018

В Международной федерации хоккея сообщили, что герб России на форме национальной команды по хоккею для предстоящих Олимпийских игр заменит силуэт игрока, передает ТАСС.

Однако, как отмечают в Федерации, новый дизайн формы хоккеистов еще должен быть утвержден Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что ранее МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхан под национальным флагом. Чистых спортсменов, то есть не участвовавших в «допинговых скандалах» допустили до Игр, но под нейтральной символикой. Их представят как «участников из России».