Определен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб национальной сборной России по хоккею назвал состав команды, которая примет участие во втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

Как передает “Интерфакс”, матчи состоятся в Москве в период с 13 по 17 декабря.

Отмечается, что в команду вошли 15 игроков петербургского СКА. Также названы представители команды ЦСКА, “Металлурга” и “Локомотива”.

Помимо россиян в Кубке Первого канала будут принимать участие сборные Финляндии, Швеции, Чехии а также к матчам присоединятся сборные Канады и Кореи.

Каждой команде предстоит провести три матча.