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05 декабря, в 20:36
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Определен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Соревнования пройдут в Москве с 13 по 17 декабря

Тренерский штаб национальной сборной России по хоккею назвал состав команды, которая примет участие во втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

Как передает “Интерфакс”, матчи состоятся в Москве в период с 13 по 17 декабря.

Отмечается, что в команду вошли 15 игроков петербургского СКА. Также названы представители команды ЦСКА, “Металлурга” и “Локомотива”.

Помимо россиян в Кубке Первого канала будут принимать участие сборные Финляндии, Швеции, Чехии а также к матчам присоединятся сборные Канады и Кореи.

Каждой команде предстоит провести три матча.


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