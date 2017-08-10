Определены 100 домов в Москве для возможного сохранения при реновации

Всего 100 из 450 домов, попавших в списки голосования по реновации и относящихся к зданиям авторской архитектуры, могут исключить из программы после изучения архивных и технических записей.

Ранее общественное движение «Архнадзор» сформировало список из 450 таких объектов, которые могут являться интересными с точки зрения архитектуры, быть градоформирующими домами или представлять историческую ценность, сообщает ТАСС.

Участники общественного движения призвали власти Москвы исключить вошедшие в список объекты из программы реновации. Сейчас с ним работает группа, в которую вошли специалисты Мосгорнаследия, Москомархитектуры и представители «Архнадзора»

«Москомархитектуры совместно с коллегами из «Архнадзора» проводит кропотливую работу по формированию списка объектов, которые после расселения жителей в рамках программы реновации будут сохранены. Мы буквально смотрим каждый дом. В одном случае сразу понятно, что строение представляет архитектурную ценность, что это авторский проект, а в другом приходится работать с архивами, выезжать на место», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В начале августа были утверждены требования к отделке квартир в рамках программы реновации, о чем рассказывала «Практика».