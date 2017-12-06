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06 декабря, в 20:03
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Опубликован список самых высокооплачиваемых музыкантов

Рейтинг представил журнал Forbes

Журнал “Форбс” назвал самых богатых музыкантов в мире.

Список наиболее состоятельных артистов опубликован на интернет-сайте издания.

Первое место в рейтинге досталось рэперу Шону Комбсу, который наиболее известен под псеводнимом Пафф Дэдди (Пи Дидди), чей годовой доход оценивается примерно в 130 миллионов долларов. При этом все его состояние составляет примерно 820 миллионов долларов.

Второе место досталось певице Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга занимает рэпер Дрейк, которому удалось заработать в 2017 году 94 миллиона долларов.


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