Опубликован список самых высокооплачиваемых музыкантов

Журнал “Форбс” назвал самых богатых музыкантов в мире.

Список наиболее состоятельных артистов опубликован на интернет-сайте издания.

Первое место в рейтинге досталось рэперу Шону Комбсу, который наиболее известен под псеводнимом Пафф Дэдди (Пи Дидди), чей годовой доход оценивается примерно в 130 миллионов долларов. При этом все его состояние составляет примерно 820 миллионов долларов.

Второе место досталось певице Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга занимает рэпер Дрейк, которому удалось заработать в 2017 году 94 миллиона долларов.