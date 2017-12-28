Организатор выставки, на которой убили россйиского посла Карлова, арестован

В Турции арестовали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой убили российского посла в Анкаре Андеря Карлова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. Сотрудники Управления безопасности Анкары задержали Озкана. Ему предъявлено обвинение в соучастии в убийстве посла.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки. Убийца был застрелен на месте преступления. Позже турецкие власти заявили, что нападавший был связан с проповедником Фетхуллахом Гуленом – “Врагом №1” для официальной Анкары.