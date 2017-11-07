Организаторы Евровидения-2018 опубликовали список стран-участниц

В песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне, примут участие представители 42 стран, сообщили организаторы смотра и особо отметили участие России.

«Мы очень довольны творческой темой и логотипами будущего конкурса, которые резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности «Евровидения», включая многообразие. Океан объединяет всех нас, и его разнообразие может вдохновить каждого из 42 вещателей-участников, которых мы ждем в Лиссабоне в следующем мае», — информирует ТАСС со ссылкой на заявление супервайзера «Евровидения» Юна Санна.

В следующем году в конкурсе примут участие Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Россия и другие страны.

Португалия получила право на проведение Евровидения в следующем году после победы Сальвадора Собрала в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил лирическую песню на родном языке «Amar pelos dois» («Любовь двух»).

Ранее «Практика» писала о том, что вещательный союз внес поправки в регламент «Евровидения».