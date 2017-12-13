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13 декабря, в 18:43
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Организация “Врачи без границ” предлагает пользователям почувствовать себя беженцем

Это стало возможно реализовать с помощью нового онлайн-проекта

Международная независимая гуманитарная медицинская организация “Врачи без границ” запустила новый онлайн-проект под названием World of Camps. Любой человек, использующий эту программу, может погрузиться в жизнь беженца любой страны – проект рассказывает о том, как устроена жизнь в лагерях.

Пользователи могут выбрать страну и очутиться в одном из ее лагерей для беженцев, пишет ТАСС. Там есть фотографии, отзывы и необходимая информация, позволяющая понять, что представляет из себя тот или иной лагерь.  Более того, пользователи легко могут “арендовать” место в переполненной палатке из веток или в полуразрушенном бараке.

Каждый может посмотреть, как живут люди в лагерях Кении, Ливана, Ирака, Танзании и “Балканского маршрута”. Сайт уже функционирует на английском, арабском и чешском языках, вскоре появится и русский.


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