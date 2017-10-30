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«Оскар» впервые получит картина в виртуальной реальности

Торжественная церемония назначена на 11 ноября

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала имя победителя премии «Оскар» за особые достижения. Награду вручат мексиканскому режиссеру Алехандро Иньярриту за инсталляцию «Плоть и песок» в виртуальной реальности.

Работа рассказывает историю мигрантов, пересекающих границу между Мексикой и США, сообщается в Twitter Академии. Инсталляция режиссера включает в себя как элементы виртуальной реальности, так и физические артефакты.

Инсталляция начинается у пограничной стены, пройдя через которую, участники попадают в вестибюль павильона. Там перед взором посетителей предстают брошенные вещи тех людей, кто ранее прошел через «границу».

Далее участники одевают шлемы виртуальной реальности и в течение шести минут могут наблюдать попытки мигрантов пересечь границу США. Однако им это не удается, через несколько минут прилетает вертолет, подъезжают машины с пограничниками, арестовывают их и увозят. После этого пустыня погружается в тишину.

«Плоть и песок» дебютировала на Международном Каннском кинофестивале в мае 2017 года.

Ранее «Практика» писала о том, что фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева допустили до борьбы за «Оскар».


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