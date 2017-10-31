Основатель Alibaba снялся в короткометражном фильме

Основатель и глава китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings, самый богатый человек Азии Джек Ма принял участие в съемках 20-минутного боевика «Gong Shou Dao» (искусство защиты).

Исполнительным продюсером картины выступил звезда восточных единоборств Джет Ли. Помимо 53-летнего Джека Ма, который на протяжении последних 30 лет увлекается боевым искусством тайчи, в фильме приняли участие известные актеры боевиков Тони Джаа, Донни Йен и Саммо Хун, сообщает «Интерфакс».

Финансовое состояние Джека Ма оценивается в $40 миллиардов. В середине июня он заявил, что через 30 лет благодаря развитию искусственного интеллекта рабочий день сократится до четырех часов, а люди будут работать всего четыре дня в неделю.

Ранее «Практика» писала о том, что китайская компания Alibaba Group запускает в России новую торговую интернет-площадку Tmall.