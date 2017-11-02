Основатель Facebook обещает бороться с влиянием на выборы в США извне

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что он предельно серьезно относится к предотвращению вмешательства иностранных сил в выборы Соединенных Штатов Америки посредством его соцсети.

Как сообщает Bloomberg, об этом он заявил в ходе совещания с инвесторами, которое посвящено обсуждению доходов корпорации. Цукерберг добавил, что уже сейчас он сотрудничает с американским конгрессом для создания закона, который связан с прозрачностью рекламы.

«Я уверен, что это будет очень хорошо, если будет качественно выполнено», — подчеркнул он, комментируя разрабатывающийся законопроект.

Кроме того, основатель крупнейшей социальной сети в мире в очередной раз пообещал удвоить свой штат сотрудников службы безопасности. По его мнению их количество должно возрасти до 20 тысяч человек, так как это позволит обеспечить должный уровень безопасности.

Ранее «Практика» писала о том, что соцсеть Facebook подсчитала расходы Трампа и Клинтон на рекламу.