Остановленные сто лет назад часы вновь завели в Эрмитаже

В четверг, 26 октября, Государственный Эрмитаж запустил механизм часов в Малой столовой Зимнего дворца, который был остановлен в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года в момент ареста Временного правительства.

«Часы завели, они начали работать с сегодняшнего дня», — цитирует ТАСС пресс-службу музея. Стрелки каменных часов, остановленные сто лет назад, ни разу не заводились в советские годы, традиция сохранялась и далее — на протяжении 100 лет они показывали одно и то же время. Это было сделано в память о революционных событиях.

К столетнему юбилею Октябрьской революции 1917 года Эрмитаж подготовил обширную программу мероприятий «Штурм Зимнего», объединяющую в себе тему отношений музея и власти и его связи с революционными событиями.

Ранее «Практика» писала о том, что в Эрмитаже открылась выставка, приуроченная к 100-летию революции. Экспозиция познакомит гостей, с работой министерства иностранных дел и министерства финансов Российской империи.