Трамп обвинил New York Times в подрыве своего авторитета

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию New York Times о выплате “российскому хакеру” $100 тысяч за “похищенные коды АНБ и компромат на Трампа”. По его мнению, это очередная провокация, подрывающая его авторитет.

“Согласно @nytimes, некий русский продал поддельные секреты о “Трампе” США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, но сторговался до одного миллиона, который выплачивался бы с течением времени. Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу. Осушим болото!”, — написал президент на своей странице в Twitter.

Болотом Трамп называет враждебно настроенные к нему власти Вашингтона.

Ранее издание New York Times сообщило, что разведка США купила у россиянина похищенное кибероружие и компромат на Трампа, однако материалы оказались недостоверными и сфабрикованными.