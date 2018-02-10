Освобожден простоявший пять дней во льдах пассажирский теплоход

Ледокол «Капитан Хлебников» освободил пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов», который простоял во льдах Охотского моря пять дней.

На борту судна находится 127 пассажиров, сообщает Газета.ру. «Оба судна вышли из опасного района, ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь на воскресенье, 11 февраля», – сказано в сообщении.

Теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находилось 127 пассажиров, отправился по маршруту Курильские острова — Южно-Сахалинск в понедельник, 5 февраля и застрял во льдах Охотского моря.

Экипаж теплохода решил изменить курс и пытался выбраться самостоятельно, однако в пятницу губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко распорядился отправить на помощь теплоходу ледокол.