Отложенные трудовые контракты начнут внедрять в России

Минобрнауки совместно с ведущими технологическими компаниями готовит к внедрению так называемые «отложенные трудовые контракты». Под этим понятием, по словам главы ведомства Ольги Васильевой, подразумеваются поддержка и гарантия места работы для талантливых людей, успешно окончивших вуз.

По состоянию на начало октября 2017 года внедрение отложенного трудового контракта подписали уже более 1,5 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Васильевой на совещании, посвященном развитию системы дополнительного образования детей.

Практика отложенного трудового контракта в России еще в самом начале ее развития, этим объясняется то, что не все дети и их родители пока готовы планировать на ближайшие четыре-пять лет вперед. Однако не стоит забывать, что подобные контракты предлагают дополнительные меры поддержки студенту во время учебы, в том числе и оплату дополнительных стипендий, добавила Ольга Васильева.

Ранее «Практика» писала о том, что министр образования Васильева призвала создать «свою» систему оценки гуманитарных наук.