Отмечен рост курса рубля

По данным Московской биржи, курс рубля по отношению к евро и доллару вырос.

Как сообщает RT, в понедельник, 18 декабря, курс евро снизился на три копейки и составляет 69,14 рубля. Курс доллара упал на пять копеек. На данный момент он составляет 58,75 рубля.

Однако специалисты в сфере экономики придерживаются мнения, что резкий рост рубля не вполне выгоден российскому бюджету, так как может привести к его разбалансировке из-за снижения доходов от экспорта нефти.

Напомним, ранее Praktika.ru сообщала о возрастании курса евро и доллара по отношению к рублю.