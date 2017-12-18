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18 декабря, в 10:14
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Отмечен рост курса рубля

Российская валюта возросла по отношению к евро и доллару

По данным Московской биржи, курс рубля по отношению к евро и доллару вырос.

Как сообщает RT, в понедельник, 18 декабря, курс евро снизился на три копейки и составляет 69,14 рубля. Курс доллара упал на пять копеек. На данный момент он составляет 58,75 рубля.

Однако специалисты в сфере экономики придерживаются мнения, что резкий рост рубля не вполне выгоден российскому бюджету, так как может привести к его разбалансировке из-за снижения доходов от экспорта нефти.

Напомним, ранее Praktika.ru сообщала о возрастании курса евро и доллара по отношению к рублю.


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