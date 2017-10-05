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05 октября, в 12:49
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Отопительный сезон стартовал в 28 субъектах Российской Федерации

Первой была подключена Калужская область

Отопительный сезон стартовал в 28 российских областях, а также начали активно подключать субъекты Центрального федерального округа.

Об этом в четверг, 5 октября, корреспондентам рассказал председатель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, передает информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что ведомство постоянно следит за запуском тепла на территории России. Кроме того, активно отслеживаются аварийные ситуации. Министерство сотрудничает с региональными властями и просит их незамедлительно реагировать на все аварии, которые могут возникнуть в связи с подачей отопления.

В заключение Мень заявил, что Калужская область стала первой в России, где стартовал отопительный сезон 2017 года.

Ранее «Практика» информировала о том, что отопление подано во все дома и социальные объекты Москвы.


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