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03 октября, в 13:35
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Отопление подано во все дома и соцобъекты Москвы

Все здания и сооружения столицы были подготовлены заблаговременно

Коммунальные службы Москвы подключили к отоплению все дома и социальные объекты города, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подключение к теплоснабжению в Москве началось 28 сентября, по установленным нормативам тепло должно прийти на все городские объекты в течение пяти суток, сообщает ТАСС.

Отопительный сезон в Москве начался без происшествий, добавил Бирюков и пояснил, что этому способствовали подготовительные работы на объектах инфраструктуры топливно-энергетического хозяйства, тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания, а плановое летнее отключение горячей воды не превышало 10 суток.

Ранее «Практика» писала о том, что более чем в половине домов Москвы включили отопление.


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