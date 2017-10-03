Отопление подано во все дома и соцобъекты Москвы

Коммунальные службы Москвы подключили к отоплению все дома и социальные объекты города, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подключение к теплоснабжению в Москве началось 28 сентября, по установленным нормативам тепло должно прийти на все городские объекты в течение пяти суток, сообщает ТАСС.

Отопительный сезон в Москве начался без происшествий, добавил Бирюков и пояснил, что этому способствовали подготовительные работы на объектах инфраструктуры топливно-энергетического хозяйства, тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания, а плановое летнее отключение горячей воды не превышало 10 суток.

Ранее «Практика» писала о том, что более чем в половине домов Москвы включили отопление.