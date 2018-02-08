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08 февраля, в 21:03
Новости

Отправленный в космос автомобиль Илона Маска стал спутником

Машину загрузили в качестве пробной “полезной нагрузки” в ракету Falcon Heavy

Запущенный в космос личный автомобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска Tesla Roadster признан спутником.

Об этом сообщает Космическое командование ВВС США в своем официальном аккаунте в Twitter.

“Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников”, — написали представители командования.

В опубликованной записи также был представлен скриншот каталога. В нем указано, что автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.

Напомним, ранее Praktika.ru писала об успешно стартовавшей с космодрома во Флориде сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, созданной компанией Маска. Глава SpaceX признался, что рассматривает событие как еще один шаг в планируемой им колонизации Марса.

Кстати, президент США Дональд Трамп не смог остаться в стороне и поздравил Маска на своей странице в Twitter.


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