Отряд кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход

Отряд судов Балтийского флота отправился в дальний поход в Атлантический океан.

Экспедиция состоит из корветов «Бойкий» и «Сообразительный», а также среднего морского танкера «Кола». О начале похода сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Балтфлота Романа Мартова. Экипажи кораблей выполнят множество учебно-боевых задач, включая упражнения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Также суда отработают способы снабжения в открытом море.

Основной задачей похода Роман Мартов назвал обеспечение военно-морского присутствия в стратегически важном регионе Атлантики. Также важной целью является демонстрация Андреевского флага в разных районах Атлантического океана.

На борту корветов находятся вертолеты, а в состав экипажей вошли отряды морской пехоты.