Овечкин подтвердил, что создание Putin Team — его идея

Хоккеист Александр Овечкин, играющий в американской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал о том, что создать общественное движение Putin Team решил сам, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

В интервью американскому изданию Овечкин отрицательно ответил на вопрос журналиста, было ли создание движения просьбой со стороны, чтобы поддержать действующего президента РФ. Российский спортсмен отметил, что лишь спросил мнение об этой идее у одного друга, а затем разместил сообщение на своей странице в Instagram.

По мнению газеты The Washington Post, Александр Овечкин, скорее всего, выше такого вида давления, так как он слишком известен.

Напомним, что сообщение о создании Putin Team Овечкин сделал 2 ноября. К движению уже присоединились гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, форвард СКА Илья Ковальчук, заслуженный тренер России Валерий Газаев и другие.