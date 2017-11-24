Овечкин представил сайт движения Putin Team

Российский хоккеист Александр Овечкин объявил о запуске сайта движения Putin Team и рассказал о причинах создания движения, его ценностях и объявил конкурс на фирменный стиль.

В начале ноября хоккеист заявил, что создает общественное движение Putin Team — “Команда Путина”. “Привет, я хоккеист Александр Овечкин. Я создал Putin Team, чтобы объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Присоединяйтесь и будьте в команде!”, – говорится на сайте движения Овечкина, который живет в США и выступает за клуб НХЛ “Вашингтон Кэпиталз”.

Главными ценностями Putin Team он назвал “страну, которой гордимся”, “людей, которым верим” и “дела, которые важны”. Многие известные россияне заявили о присоединении к команде Овечкина, однако на сайте движения в разделе “команда” значатся всего 10 человек: певицы Зара и Полина Гагарина, баскетболист Виталий Фридзон, актеры Анастастия Заворотнюк и Андрей Рожков, хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, олимпийские чемпионы Елена Исинбаева, Елена Слесаренко и Дмитрий Труненков.

Ранее «Практика» писала о том, что Кремль одобрил инициативу создания движения Putin Team.