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16 декабря, в 12:19
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Овечкин признан одним из лучших игроков за всю историю НХЛ

Первые игры в лиге были сыграны 19 декабря 1917 года

В честь 100-летия создания НХЛ, был составлен список из 25 лучших игроков за всю историю лиги.

В этот список попал один россиянин – нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, шестикратный лидер ворот НХЛ, сообщается на стайте телеканала TSN.

Российский хоккеист занял 16-е место в рейтинге. На первом оказался Уэйн Гретцки, следом за ним идет Бобби Орром, и на третьем оказался Горди Хоу. Четвертую позицию занял Лемье, которого Орр назвал самым физически одаренным игроком.

Александр Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне 2005—2006. В конце сезона он получил «Колдер Трофи». Овечкин является шестикратным призером награды «Морис Ришар Трофи», три раза получал Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Овечкин шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ. В 2009 году его включили в список 10 лучших игроков НХЛ десятилетия.

 


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