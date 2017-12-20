Сегодня:
$
Нефть
Золото
20 декабря, в 21:38
Новости

Палата представителей США одобрила масштабную налоговую реформу

Ранее проект поддержал сенат

Проект преобразований в налоговой сфере США, инициатором которого стал президент Дональд Трамп, был в среду, 20 декабря, одобрен членами палаты представителей.

Как передает The New York Times, во время повторного голосования за принятие масштабной налоговой реформы высказались 224 человека. При этом 201 член палаты представителей проголосовал против.

Ранее Praktika.ru писала, что сенат США поддержал самый большой в истории законопроект о сокращении налогов. Документ предлагает сократить корпоративные налоги с 35 до 21%. Для физических лиц он сокращает верхний подоходный налог с 39,6 до 37%.

Также законопроект затрагивает вопросы здравоохранения и окружающей среды.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 декабря, в 10:07
У посольства США в Джакарте проходит протестная акция
Новости
20 декабря, в 13:15
Сенат США одобрил крупный налоговый законопроект
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar