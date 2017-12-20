Палата представителей США одобрила масштабную налоговую реформу

Проект преобразований в налоговой сфере США, инициатором которого стал президент Дональд Трамп, был в среду, 20 декабря, одобрен членами палаты представителей.

Как передает The New York Times, во время повторного голосования за принятие масштабной налоговой реформы высказались 224 человека. При этом 201 член палаты представителей проголосовал против.

Ранее Praktika.ru писала, что сенат США поддержал самый большой в истории законопроект о сокращении налогов. Документ предлагает сократить корпоративные налоги с 35 до 21%. Для физических лиц он сокращает верхний подоходный налог с 39,6 до 37%.

Также законопроект затрагивает вопросы здравоохранения и окружающей среды.