Памфилова: никаких поблажек Путину не будет

До выборов президента РФ осталось три месяца, и на сегодняшний день о своем желании побороться за пост главы государства заявили более 20 кандидатов.

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, желающим принять участие в избирательной кампании еще предстоит подтвердить свое выдвижение официально и предоставить все необходимые документы.

По словам Памфиловой, количество кандидатов при этом может существенно измениться, ведь высока вероятность того, что не все, кто намерен баллотироваться, смогут предоставить необходимое количество подписей реальных избирателей. Председатель ЦИК особо отметила, что комиссии будут тщательно проверять каждого кандидата.

Элла Памфилова отметила также, что это касается и Владимира Путина, который намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

“Какие могут быть поблажки? Их не будет!” – ответила Памфилова на вопрос журналистов о том, насколько тщательно ЦИК будет инспектировать предоставленные “главным кандидатом” документы. Она заверила также, что на результаты референдума напрямую повлияют только голоса людей, пришедших на избирательные участки.

Памфилова подчеркнула, что сегодня в России система выборов является полностью прозрачной, чем, по ее мнению, не могут похвастаться другие якобы демократические страны.

Ранее Praktika.ru передавала, что в понедельник, 18 декабря, постановлением Совфеда в России официально стартовала предвыборная президентская гонка.