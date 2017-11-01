Памятник атаману Платову открыли на Ставрополье

На Ставрополье, недалеко от места где соединяются границы этого региона, Ростовской области и Краснодарского края открыли монумент герою Отечественной войны 1812 года, донскому атаману Матвею Платову.

Именно на этом месте в 1774 году во время русско-турецкой войны, тысяча казаков под командованием Платова остановила наступление двадцатикратно превосходящих неприятельских сил, сообщает РИА Новости.

«Здесь находятся представители трех регионов, но мы – один народ, и наши прадеды сражались на этой земле, чтобы мы могли жить и развивать свою страну. Благодаря им мы здесь, и я хочу, чтобы и наши дети помнили об этом и чтили победы предков», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Высота памятника составляет 10 метров, он прекрасно просматривается с трассы, соединяющей столицы Ставрополья и Дона. У подножия монумента установлен барельеф, рассказывающий о подвиге казаков-героев.

Ранее «Практика» писала о том, что в Дагестане открыли памятник героям из Ярославля.