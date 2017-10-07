Памятный знак военным журналистам установили в Кличеве

В субботу, 7 октября, в парке Кличева (Могилевская область) состоялось открытие памятника журналистам, работавшим на благо Родины во времена Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, место для памятника выбрали не случайно: в военное время здесь был центр партизанского движения. Монумент представляет собой камень с прикрепленными плитами из мрамора, на них написаны названия газет, выходивших здесь в годы войны: «За Родину», «Бобруйский партизан», «Кировец», «Голос партизана». Скульптором выступил Александр Миньков, для подготовки проекта он изучал местные архивы и исторические документы.

Известно, что скульптурную композицию открыли при поддержке региональных властей, но инициатива установки принадлежит Белорусскому союзу журналистов. Средства на памятный знак добровольно переводили и отдельные журналисты, и целые редакции.

Также церемонию открытия монумента посетил первый заместитель министра информации Белоруссии Игорь Луцкий. Он убежден, что журналисты совершили исключительный подвиг: они всегда были в первых рядах и внесли вклад в победу, воюя с помощью пера и фотоаппарата.