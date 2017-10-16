Парк и тропу здоровья открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ЖК «Мичуринский» в рамках комплексного благоустройства района открыли парк и тропу здоровья.

Мероприятия приурочены к Году экологии в России, сообщается на официальной странице портала 66.ru в Facebook. Идея проекта принадлежит «Группе ЛСР на Урале», которая передала его на доработку участникам «Школы главного архитектора».

Победителем кейса стройкомпании стала команда Team 4, предложившая организовать прогулочный четырехкилометровый маршрут вокруг микрорайона Мичуринский. Также было предложено создать на территории микрорайона зеленые аллеи с архитектурными формами.

Парк возведут в три этапа. Его разобьют на месте, где ранее планировали построить детский сад. После возведения большого образовательного центра, строительство дошкольного учреждения стало бессмысленным.

В рамках озеленения в парке высадили ели, яблони, клены, груши, сосны и ивы.