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21 декабря, в 10:23
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Парк Победы отметит годовщину ввода Советских войск в Афганистан

На Поклонной горе состоится встреча ветеранов

В понедельник, 25 декабря, в парке Победы на Поклонной горе пройдет встреча ветеранов, посвященная 38-ой годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Участники мероприятия возложат цветы у памятника Воинам-Интернационалистам, сообщается в пресс-релизе парка. Перед возложением состоится прохождение роты Почетного караула комендатуры Москвы.

Также запланировано выступление руководителей ветеранских организаций и почетных гостей. В парке будет работать полевая кухня с «солдатской кашей» и чаем.

В мероприятии примут участие члены Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов, Международного союза общественных объединений «Общественный Комитет ветеранов войн» и Общероссийской организации «Ветераны боевых действий России».


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