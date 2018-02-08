Парк “Зарядье” получил престижную архитектурную премию

Столичный парк «Зарядье» стал лауреатом премии международного архитектурного портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств».

Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэра Москвы.

“Я безумно рад этому событию. Не только как архитектор, не только как один из авторов проекта, но и как москвич, – сказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов. – Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценен, тому, что Россия и Москва смогли заявить о себе на международном архитектурном поле. И я просто рад тому, что “Зарядье” воплотилось в жизнь, радует жителей города и стало его новым украшением”.

Отмечается, что “Зарядье” конкурировало с номинантами из Испании, Дании, Южной Кореи и Дании.

Стоит добавить, что ArchDaily является одним из самых посещаемых в мире англоязычных архитектурных порталов. Он присуждает свою премию самым значимым архитектурным проектам в мире.

Напомним, ранее “Praktika.ru” писала о том, чем примечателен парк “Зарядье” и почему его обязательно нужно посетить.