Партия “Родина” поддержит на выборах Владимира Путина

Корреспондент издания Praktika.ru попросил представителей партии “Родина” прокомментировать предстоящие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 18 декабря, в РФ официально стартовала избирательная кампания.

В пресс-служба партии заявили, что “Родина” одной из первых поддержала выдвижение кандидатуры нынешнего лидера РФ Владимира Путина, причем задолго до его официального заявления о намерении баллотироваться.

В партии “Родина” уверены, что президентская кампания Путина поможет минимизировать влияние США и подконтрольной Западу либеральной оппозиции на результат референдума.

По словам представителей политической организации, США начинают все сильнее давить на общественность, пытаясь понизить явку на выборы и тем самым снизить процент проголосовавших за Владимира Путина. Именно поэтому партия “Родина” намерена поспособствовать мобилизации российских патриотов, поддерживающих действующую власть, во всех регионах России.