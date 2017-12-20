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20 декабря, в 18:35
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Партия “Родина” поддержит на выборах Владимира Путина

По мнению членов организации, только нынешний лидер РФ сможет противостоять влиянию Запада

Корреспондент издания Praktika.ru попросил представителей партии “Родина” прокомментировать предстоящие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 18 декабря, в РФ официально стартовала избирательная кампания.

В пресс-служба партии заявили, что “Родина” одной из первых поддержала выдвижение кандидатуры нынешнего лидера РФ Владимира Путина, причем задолго до его официального заявления о намерении баллотироваться.

В партии “Родина” уверены, что президентская кампания Путина поможет минимизировать влияние США и подконтрольной Западу либеральной оппозиции на результат референдума.

По словам представителей политической организации, США начинают все сильнее давить на общественность, пытаясь понизить явку на выборы и тем самым снизить процент проголосовавших за Владимира Путина. Именно поэтому партия “Родина” намерена поспособствовать мобилизации российских патриотов, поддерживающих действующую власть, во всех регионах России.


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