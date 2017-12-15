Партия “Родина” поддержит Путина на президентских выборах

Партия “Родина” на предвыборном съезде 27 декабря поддержит кандидатуру Владмира Путина на президентских выборах 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы партии Татьяну Калегину. По ее словам, на партийном съезде 27 декабря “Родина” официально объявит о поддержке кандидатуры Владимира Путина. На съезде ожидается выступление писателя Александра Проханова.

Владимир Путин ранее заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, однако рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.