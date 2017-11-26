Партия роста выдвинет своего кандидата в президенты

Российская либерально-консервативная политическая организация “Партия Роста” заявила о намерении выдвинуть кандидатом в президенты уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова.
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление представители партии сделали по итогам заседания в воскресенье, 26 ноября.
“Федеральный политсовет Партии роста предлагает выдвинуть в президенты Бориса Титова. Съезду будет дана соответствующая рекомендация”, – говорится в сообщении.
Борис Титов с 2012 года занимает должность уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей, также является председателем “Партии роста”, которая до 2016 года носила название “Правое дело”.
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То есть,ВВ разрешил Партии Роста и Борису Титову выдвинуть себя в кандидаты в президенты.Ну что же,поздравляем и удачи!
Только не это, слушаю Станкевича и тихонько сатанею. Через три дня все будем лежать под Трампом.