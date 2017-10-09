ПАСЕ просят направить украинский закон об образовании на экспертизу

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока», первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина просит руководителя Мониторингового комитета ПАСЕ отправить закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Политик усмотрела в законе нарушения прав человека, также он подрывает международный имидж страны и вносит раскол в украинское общество, сообщает ТАСС.

Кроме того Левочкина отмечает, что действующая украинская власть декларирует приверженность европейским ценностям, однако в реальной жизни делает обратное. Новый закон об образовании вступил в силу 28 сентября, его критики обращают внимание на то, что со следующего года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе.

В начале сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто жестко раскритиковал принятый на Украине закон об образовании.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон призвал Украину отказаться от закона об образовании.