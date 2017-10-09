Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 17:46
Новости

ПАСЕ просят направить украинский закон об образовании на экспертизу

Парламентская ассамблея Совета Европы соберется для обсуждения 12 октября

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока», первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина просит руководителя Мониторингового комитета ПАСЕ отправить закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Политик усмотрела в законе нарушения прав человека, также он подрывает международный имидж страны и вносит раскол в украинское общество, сообщает ТАСС.

Кроме того Левочкина отмечает, что действующая украинская власть декларирует приверженность европейским ценностям, однако в реальной жизни делает обратное. Новый закон об образовании вступил в силу 28 сентября, его критики обращают внимание на то, что со следующего года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе.

В начале сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто жестко раскритиковал принятый на Украине закон об образовании.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон призвал Украину отказаться от закона об образовании.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 сентября, в 20:59
ПАСЕ обсудит украинский закон об образовании
Новости
15 октября, в 19:37
Украина и Польша проведут консультации по закону об образовании
Новости
20 октября, в 23:16
Саакашвили обиделся на коверкание его имени на Украине

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо