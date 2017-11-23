Пассажирка МЦК родила девочку на станции «Кутузовская»

На станции “Кутузовская” Московского центрального кольца (МЦК) женщина родила девочку. Роды пришлось принимать старшему контролеру станции. В итоге все прошло благополучно и пассажирку вместе с новорожденной передали врачам скорой помощи.

“Пару дней назад на МЦК произошло радостное событие — на ТПУ “Кутузовская” родилась девочка”, – сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт МЦК в Telegram.

В пресс-службе МЦК пояснили, что в павильоне станции будущая мама почувствовала себя плохо, после чего сотрудники ТПУ разместили ее в кабинете начальника станции и вызвали скорую.

Однако роды начались до приезда медиков и старшему контролеру ТПУ Елене пришлось принять роды у пассажирки самостоятельно.

Ранее «Практика» писала о том, что беременная акушерка родила после принятия родов.