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Павел Буре назвал Путина супернадежным партнером

Так хоккеист прокомментировал инициативу о создании общественного движения "Команда Путина"

Павел Буре, легендарный российский хоккеист, назвал Владимира Путина, президента РФ, супернадежным партнером. Так спортсмен прокомментировал инициативу Александра Овечкина о создании «Команды Путина». Нападающий клуба НХЛ предложить создать такое общественное движение.

«Путин не просто надёжный, он — супернадежный партнер по команде», — заявил Буре в разговоре с НСН. Хоккеист подчеркнул, что не знает деталей идеи Александра Овечкина, однако прекрасно знает о том, каков Путин в роли партнера.

Павел Буре не раз выступал с Владимиром Путиным в одной команде. Ранее «Практика» писала о том, как глава Российской Федерации ведет себя на спортивных состязаниях.


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