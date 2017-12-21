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21 декабря, в 21:45
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Павел Дуров хочет выпустить собственную криптовалюту

Об этом рассказал его бывший соратник Антон Розенберг
Бывший сотрудник “ВКонтакте” Антон Розенберг рассказал, что Павел Дуров, создатель “Телеграма”, готовит запуск собственной криптовалюты. Он планирует начать монетизацию мессенджера и, тем самым, обеспечить азиатские страны виртуальной платёжной системой.

Антон Розенберг, ушедший из “ВКонтакте” после скандала с Дуровым, сейчас считает, что тот просто “любит хайп” и ищет источники для финансирования “Телеграма”. По данным экс-соратника Дурова, проект будет называться TON, что означает “Telegram Open Network”, пишет Розенберг в своем Facebook.

Также, по его мнению, это “приманит” инвесторов и стимулирует их вложиться в проект. На данный момент мессенджер не приносит дохода и лишь требует вложений.


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