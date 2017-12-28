Пекин вводит специальные номерные знаки для электромобилей

Государственные СМИ в Китае заявили в четверг, что пассажиры в Пекине начали использовать специальные номерные знаки для обозначения электромобилей, сообщает UPI.
Министерство общественной безопасности Китая в ноябре объявило о введении специальных зеленых номерных знаков для альтернативных транспортных средств в 12 городах с запланированным на первую половину 2018 года полномасштабным введением.
Агентство Синьхуа — официальное информационное агентство страны — заявляет, что зеленые номерные знаки привлекательны в таких крупных городах, как Пекин, где местные органы власти используют специальные тарифные квоты для заторов и смога. Согласно национальным данным, на сегодняшний день на китайских дорогах находится около 825 000 электромобилей.
Пекинские пассажиры подали заявки на свои первые специальные номера в четверг, сообщает информационное агентство. В августе столичные лидеры заявили, что они увеличат количество электромобилей в секторе общественного транспорта.
Международное энергетическое агентство заявило, что ожидает, что продажи электромобилей увеличатся в четыре раза к 2020 году, хотя стоимость остается высокой.
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