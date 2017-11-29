Пенсии в России проиндексируют на 3,7%

Министерство финансов РФ проиндексирует пенсии россиян на 3,7 процента в 2018 году.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает RT.

“У нас индексация пенсий заложена в размере 3,7 процента, а реальная инфляция в этом году будет на один процентный пункт меньше”, – отметил министр.

Он также добавил, что несмотря на решение индексировать пенсии на фактический уровень инфляции предыдущего года, в бюджете будет учтена переиндексация.

Также в среду, 29 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не приняло решение по вопросу повышения пенсионного возраста, передает ТАСС.

Лидер РФ отметил, что данный вопрос будет обсуждаться с экспертами и профессиональным сообществом.