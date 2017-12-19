Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился распределить 7 миллиардов рублей по регионам для выплаты соцдоплат к пенсии.

Доплату в размере 2300-8400 рублей получат более 424 тысяч людей преклонного возраста, сообщает Коммерсантъ. «Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов федерации на выплату доплат в размере 7085,7 милионов рублей» — сказано в сообщении.

Российские пенсионеры относятся к группе с повышенным риском бедности. Половине пожилых людей не хватает денег на питание и одежду. Примерно 20% пенсионеров работают, чтобы получать дополнительный доход, 7% ведут подсобное хозяйство.