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19 декабря, в 09:44
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Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты

На эти цели правительство РФ выделило 7 миллиардов рублей

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился распределить 7 миллиардов рублей по регионам для выплаты соцдоплат к пенсии.

Доплату в размере 2300-8400 рублей получат более 424 тысяч людей преклонного возраста, сообщает Коммерсантъ. «Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов федерации на выплату доплат в размере 7085,7 милионов рублей» — сказано в сообщении.

Российские пенсионеры относятся к группе с повышенным риском бедности. Половине пожилых людей не хватает денег на питание и одежду. Примерно 20% пенсионеров работают, чтобы получать дополнительный доход, 7% ведут подсобное хозяйство.


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Валерий Русский
Гость
Валерий Русский

Интересно,будет еще доплата предателю моей Родины СССР Горбачеву М.С., он получает пенсию в размере 800 тыс. рублей…., это можно прочитать в Яндаксе по запросу=Пенсия Горбачева…

3 дней 20 часов назад
Лина
Гость
Лина

Хотелось бы знать кто получит доплату к пенсии в размере от 2300-8400.Повышение пенсии намечается на 3,7%.

2 дней 46 минут назад