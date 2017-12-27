Пенсионный фонд рассказал, чего ждать в 2018 году

В 2018 году пенсионну систему РФ ждет ряд изменений. Особенно это касается обязательного пенсионного страхования.

Как сообщает пресс-центр Пенсионного фонда, одним из важнейших изменений станет повышение страховых пенсий на уровень фактической инфляции за 2017 год. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 3,7 процента, а размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля ежемесячно.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1 процента. А работающим пенсионерам стоит ждать роста страховых пенсий в августе.

Согласно пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Также с нового года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

А вот мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. Это означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии.