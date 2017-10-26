Пентагон отреагировал на поставки оружия из России на Филиппины

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины.

В среду, 25 октября, Россия осуществила поставку стрелкового оружия, боеприпасов и армейских грузовиков Филиппинам, сообщает РИА Новости.

Передача партии военной продукции прошла в присутствии президента Филиппин Родриго Дутерте и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Военную амуницию передавали в порту Манилы на борту противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

Министр США отметил, что эта поставка не имеет большого значения для Америки, так как груз был доставлен для поддержания Филиппин в борьбе с террористами. «Это суверенное решение Филиппин», — сказал Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона подчеркнул, что он встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте, чтобы обсудить военное сотрудничество и взаимодействие в вопросе борьбы с терроризмом.