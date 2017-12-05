PepsiCo ответила на подозрения Россельхознадзора

PepsiCo отвергла предположения Россельхознадзора о том, что компания производила хакерские атаки для получения документов ведомства.

Вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Сергей Глушков назвал данное заявление абсурдным, сообщает РИА Новости. В ведомстве собираются отправлять запрос в правоохранительные органы РФ для разбирательства сложившейся ситуации.

В понедельник, 4 декабря, Россельхознадзор высказал подозрения, что PepsiCo могла незаконным способом получить доступ к служебным документам ведомства. Во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь Россельхознадзора заявила, что никто не направлял письмо во внешнее информационное поле.

Россельхознадзор сделал такое предположение, так как получение данного документа дало бы PepsiCo преимущество перед конкурентами. Поэтому ведомство расценивает возможные действия компании как коммерческий шпионаж.