Перед сборной России по гандболу поставлена задача попасть на Олимпийские игры

Федерация гандбола в России поставила задачу перед мужской сборной страны попасть на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в столице Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство ФГР.

На встрече с национальной командой по гандболу президент ФГР Сергей Шишкарев сказал, что квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио – «наша стратегическая задача». Он также подчеркнул, что если команде удастся попасть на соревнования, то сборная должна претендовать там на высокие места.

По мнению председателя попечительского совета ФГР, вице-премьер РФ Дмитрия Рогозина, для успеха в соревнованиях команд необходим правильный настрой.

Уточняется, что мужская сборная России по гандболу встретиться в отборочном турнире чемпионата мира с командой Словакии. Состязание пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге.