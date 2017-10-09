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09 октября, в 17:45
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Передвижные пункты приема ртутных отходов открыли в Екатеринбурге

Можно сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, химисточники тока

Передвижные пункты по приему отходов с содержанием ртути заработали в каждом районе Екатеринбурга.

Горожане могут сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, химисточники тока, поломанную компьютерную технику, сообщает информационный портал Екатеринбурга.

Специалисты уже собрали 100 килограмм отходов разной степени опасности. В Комитете по экологии и природопользованию рассказали, что сотрудники муниципального предприятия «Комплексное решение проблем промышленных отходов» собрали и обезвредили 91,7 тысяч единиц ртутных ламп и термометров.

Руководство города организовало прием и утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов и химисточников тока в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» в Екатеринбурге на 2017-2020 годы.

 


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