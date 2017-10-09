Перевозка пассажиров «ВИМ-Авиа» в целом завершена

Программа по транспортировке пассажиров авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» в целом окончена.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном интернет-портале министерства транспорта Российской Федерации. Отмечается, что в общей сложности было перевезено свыше 36 тысяч туристов.

Известно, что чуть менее половины пассажиров транспортировала сама «ВИМ-Авиа» — 17,5 тысяч человек. Еще пять тысяч человек были вывезены зарубежными авиаперевозчиками. Остальных перевезли другие российские авиакомпании.

«Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» в целом завершена», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что с 16 октября перевозки будут прекращены полностью. С начала этой недели рейсы по вывозу пассажиров почти не осуществляются.

Остались только единичные регулярные полеты в города Дальнего Востока, которые будут реализовываться по отдельным дням вплоть до 15 октября. На следующий день перевозки прекратятся.

Ранее «Практика» информировала о том, что сотрудники «ВИМ-Авиа», которые застряли за рубежом, вернулись в Москву.