Первая часть сноса хрущевок завершится в 2019 году

Программа первой волны сноса пятиэтажек в Москве, которая стартовала в 1999 году, может быть выполнена в 2019 году.

На данный момент программа выполнена на 97%, сообщил ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. В 2018 году руководство департамента планирует закончить программу.

«Возможно, на 2019 год перейдет один инвестиционный проект, где были последние три года проблемы с финансированием и другими вопросами, с оформлением земли. Только эта причина, которая повлияла на этот срок», — сказал Левкин.

В список программы было внесено 1722 дома, из которых осталось снести 51 дом.

Ранее «Практика» сообщала, что здания, которые обладают историко-культурной ценностью, не будут снесены в рамках программы реновации московского жилья.